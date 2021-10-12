Ленинградская область вошла в тройку лидеров СЗФО по объемам несырьевого экспорта

Ленинградская область стала одним из лидеров по по объемам несырьевого неэнергетического экспорта. Фото: пресс-служба правительства региона.

Ленинградская область вошла в ТОП-3 регионов, ставших лидерами Северо-Западного федерального округа по объемам несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). За семь месяцев 2021 года поставки региональной продукции этой категории за рубеж выросли на 46,5%. Ленинградские производители экспортировали товаров на 2,18 миллиарда долларов.

Наибольшим спросом у иностранных покупателей пользуются удобрения и аммиак, которые выпускаются на предприятиях Ленинградской области. В список самых экспортируемых из региона товаров также попали пиломатериалы, шины и табак. Крупнейшим партнером области за семь месяцев 2021 года стала Эстония. Также продукция ленинградских предприятий экспортируется в Казахстан, Финляндию, Белоруссию, Нидерланды и другие страны.

Задача по увеличению доли несырьевого экспорта поставлена майским указом президента России Владимира Путина и отражена в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт». Она реализуется в Ленинградской области в рамках региональных проектов «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» и «Промышленный экспорт».

Всего, по данным «Российского экспортного центра», за семь месяцев 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт из регионов Северо-Западного федерального округа увеличился на 34,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В 2020 году Ленинградская область вошла в тройку лучших субъектов РФ по поддержке экспортеров из числа малого и среднего бизнеса. Во многом это стало возможным благодаря эффективной работе регионального Центра поддержки экспорта. При его содействии 65 малых и средних предприятий в прошлом году вышли на международный рынок. По словам губернатора Александра Дрозденко, перед Ленинградской областью стоит задача попасть в первую десятку российского списка регионов – лидеров по экспорту.

- Главное отличие – половина нашего экспорта – несырьевой, - сообщил ранее Александр Дрозденко. - Для того, чтобы наращивать экспорт важно делать ставку на малый и средний бизнес, помогать им и учить, выводить их на новые рынки. И второе - поддержка наших традиционных экспортеров, крупных компаний.