Украинское издание заявило о начале газового кризиса в стране

На Украине заявили о начале газового кризиса перед отопительным сезоном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения столкнулись с газовым кризисом перед началом отопительного сезона. Об этом сообщило местное издание "Бизнес.Цензор".

Киев заключил с "Нафтогазом" и региональными властями меморандум, в котором стоимость зафиксирована в размере 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. Согласно документу, поставлять голубое топливо должен "Нафтогаз Трейдинг". Он не принимает участие в тендерах, в них участвуют только частные компании, которые готовы поставлять топливо только по рыночным ценам.

Из-за этого многие бюджетные учреждения расторгли контракты с частными компаниями в надежде заключить более выгодные сделки.

- В результате предприятия и организации государственного сектора срочно заключают договора на отопительный сезон с высокими ценами, которые не предусмотрены в бюджетах соответствующих уровней, — сообщает издание.

Кроме того, некоторых обычных граждан, которые платят за газ по ставке годового тарифа с фиксированной ценой около 8 гривен (21,75 рубля) вынуждают платить по 16,5 гривны (44,86 рубля).

Ранее вице-спикер Госдумы VII созыва Игорь Ананских прокомментировал призыв президента России соблюдать условия контракта по транзиту газа через Украину. Парламентарий отметил, что Россия тщательно выполняет все договоренности, которые касаются любых сфер. Если же говорить о транзите газа, то "Газпром" более 50 лет выполняет все свои обязательства по работе с европейскими партнёрами. Депутат не сомневается, что пока действуют договоренности по транзиту в Европейские страны через Украину, они будут соблюдаться.