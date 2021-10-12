Владимир Путин сообщил, что в России появятся 23 новые охраняемые природные территории к 2024 году Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал, что на территории РФ появятся 23 новые охраняемые природные территории к 2024 году. Об этом глава государства сообщил на 15-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии.

Путин отметил, что Россия вносит весомый вклад в решение глобальных климатических проблем благодаря "колоссальной поглощающей способности российских лесов".

- На долю России приходится 20% мировых запасов леса, и мы будем повышать качество управления лесным хозяйством, в том числе принимать дополнительные меры по борьбе с природными пожарами и восстановлением лесов, — сказал российский лидер.

Президент РФ сообщил, что сейчас под защитой экологического законодательства находится четверть сухопутной части страны. Он отметил, что речь идет об "огромных пространствах".

Ранее Владимир Путин назвал "чушью, мифом и откровенным передергиванием" разговоры о том, что Россию не касаются проблемы изменения климата. Глава государства добавил, что в следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен стать ниже, чем в странах Европы. По мнению Владимира Путина, переход к углеродной нейтральности и зеленым технологиям не должен превращаться в механизм конкурентной борьбы и сдерживания отдельных стран.