Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2021 на уровне 7,4%

Глава Минэкономразвития сообщил, что ведомство прогнозирует инфляцию в 2021 на уровне 7,4% Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство экономического развития России повысило прогноз по инфляции в стране с 5,8% до 7,4%. Как отметил глава ведомства Максим Решетников, основной вклад в рост цен вносит продовольственная инфляция.

- События, которые происходят на внешних и внутренних рынках продовольствия и товаров, привели нас к необходимости скорректировать оценку инфляции на конец года… Учитывая эти факторы, скорректировали оценку инфляции на конец года на 1,6 п.п. вверх – до 7,4%. Около 90% (или 1,4 п.п.) отклонения объясняется продовольственными ценами (еще 0,2 п.п. приходится на непродовольственные товары), — сказал Решетников журналистам.

Ранее Росстат рассказал о росте цен на ряд продуктов в России в сентябре 2021 года. По данным ведомства, сильнее всего подорожали куриные яйца, мясо, овощи и фрукты. В среднем по России куриные яйца в сентябре стали дороже на 5,7%. Цены на сахарный песок выросли на 0,69%, на подсолнечное масло - на 0,15%. Говядина и мясо птицы стали стоить больше на 2,4%. Мясной фарш подорожал на 1,4%, рыба - на 1,3%, шоколад и консервы мясные для детского питания - на 1,2%.