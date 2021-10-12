Эксперт ВОЗ допустила, что "Спутник V" одобрят до конца года

В ВОЗ допустили, что "Спутник V" одобрят до конца года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан допустила, что ВОЗ одобрит российскую вакцину от коронавирусной инфекции до конца текущего года.

Она уточнила, что сейчас есть некоторые юридические документы, которые должны быть подписаны обеими стороны. Однако Россия заверила, что они будут скоро подписаны. После этого должна быть запланирована инспекция, отметила Сваминатан.

- Так что если документы будут подписаны в ближайшие пару дней, после чего оценка возобновится, то очень возможно, что инспекция также произойдет до конца года, и процесс может быть завершен, — цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций прокомментировал статью британской газеты The Sun о якобы краже формулы у вакцины от коронавирусной инфекции от британско-шведской AstraZeneca. В ответе РФПИ отмечается, что статья таблоида – "еще одна фальшивая новость и наглая ложь, основанная на анонимных источниках". В ответе РФПИ отмечается, что российский препарат "основан на хорошо изученной аденовирусной платформе человека, эффективность и безопасность которой доказаны десятилетиями". AstraZeneca же, подчеркнули в фонде, использует для своей вакцины аденовирусный вектор шимпанзе.