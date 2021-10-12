Следствие допрашивает ректора "Шанинки" по делу экс-замминистра просвещения Раковой

Ректора "Шанинки" допрашивают по делу экс-замминистра просвещения Раковой Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи допрашивают ректора "Шанинки" Сергея Зуева по делу бывшего замминистра просвещения России Марины Раковой.

- Сейчас с ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Зуевым проводятся следственные действия по делу обвиняемой в мошенничестве Раковой. После допроса следствие примет процессуальное решение, — цитирует свой источник в правоохранительных органах ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Марина Ракова была объявлена в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве на 50 миллионов рублей. Она не явилась на работу, не пришла на допрос и не отвечала на звонки. Женщину задержали 6 октября, после чего она заявила, что не скрывалась от следствия. По словам экс-чиновницы, она сама явилась в правоохранительные органы. Тверской суд Москвы принял решение арестовать Ракову до 6 декабря 2021 года.