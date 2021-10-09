Экс-замминистра просвещения Марина Ракова содержится в одной камере с рецидивисткой

Суд арестовал экс-замминистра просвещения Марину Ракову Фото: Дмитрий ЕФРЕМОВ /ТАСС

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева рассказала, что ранее арестованная судом на два месяца бывшая замглавы Министерства просвещения России Марина Ракова содержится в столичном изоляторе временного содержания (ИВС) на Петровке в одной камере с рецидивисткой, склонной к насилию.

По ее словам, женщина пять часов провела в камере с уголовницей, отсидевшей за решеткой, как утверждает сама сокамерница экс-чиновницы, более 20 лет.

«Татуированная сокамерница демонстрировала Раковой приемы ближнего боя и уверяла, что профессионально занимается боксом», - добавила Ева Меркачева.

Она указала, что по закону «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» людей, впервые оказавшихся в местах лишения свободы, запрещено помещать в одну камеру с теми, кто уже ранее имел опыт пребывания в таких местах, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Марина Ракова была объявлена в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве на 50 миллионов рублей. Она не явилась на работу, не пришла на допрос и не отвечала на звонки. Женщину задержали 6 октября, после чего она заявила, что не скрывалась от следствия. По словам экс-чиновницы, она сама явилась в правоохранительные органы.

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