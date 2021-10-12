Песков: Москва настаивает, что южные Курильские острова — территория России

Москва настаивает, что южные Курильские острова — территория России, сообщил Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва настаивает на том, что Южные Курилы являются территорией России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды по данному вопросу.

- Не согласны с такими заявлениями. Это территория Российской Федерации. Россия неоднократно на самых различных уровнях, в том числе (на уровне) президента Путина, подтверждала политическую волю продолжать диалог с Японией, чтобы находить развязки по тем острым вопросам, которые сохраняются на нашей повестке дня, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Напомним, Фумио Кисида считает, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио. Об этом он заявил в ходе дебатов в нижней палате парламента. Также во время своего выступления он призвал не медлить с решением вопроса, чтобы оно не доставалось следующим поколениям. Кроме того, Кисида заявил, что правительство настроено на заключение мирного договора с российской стороной по ситуации принадлежности этих островов.