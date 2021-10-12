Песков объяснил прогноз инфляции в России изменениями на мировых рынках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прогноз Министерства экономического развития России по уровню инфляции связан с изменениями на международных рынках в условиях перехода после к нормальной обстановке после кризиса, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия является участником международной экономической жизни, и тенденции в целом на международных рынках, посткризисная волатильность являют собой гнет для цен», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Как отметил Песков, Россия зависима «от этого влияния», при этом ей удается «амортизировать этот процесс. Полностью же его исключить не может ни одна страна, подчеркнул он.

Как писал сайт kp.ru, ранее Министерство экономического развития России повысило прогноз по инфляции в стране с 5,8% до 7,4%. Как отметил глава ведомства Максим Решетников, основной вклад в рост цен вносит продовольственная инфляция.