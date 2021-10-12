12 октября 2021 Землю накрыла магнитная буря уровня G2

На Солнце произошла очередная вспышка, и потоки солнечного ветра накануне днем достигли Земли Фото: Shutterstock

Прямо сейчас, 12 октября, на Земле бушует магнитная буря уровня G2. Буря такой силы считается средней, но тем не менее, с начала года на нашу планету возмущение магнитного поля такого уровня накатило всего второй раз, рассказал на своей странице в Facebook ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Буря подкрадывалась к Земле постепенно: на Солнце произошла очередная вспышка, и потоки солнечного ветра накануне днем достигли Земли, ее геомагнитное поле стало слабо возмущенным. Утром во вторник интенсивность бомбардировки планеты частицами солнечной плазмы достигла пика. Вот тогда-то и разразилась магнитная буря.

«Ожидается что возмущения геомагнитного поля начнут постепенно ослабевать и к четвергу магнитосфера планеты вернётся в спокойное состояние», - считает Михаил Леус.

Красные столбики на графике - это магнитная буря. Буря такой интенсивности накрыла Землю всего второй раз с начала года. Будьте осторожны! Фото: страница Михаила Леуса в Facebook.

Синоптик напомнил о плюсах и минусах этого природного явления. Плюс: у вас есть шанс полюбоваться полярным сиянием. Минусы: из-за магнитной бури могут сбоить радиосвязь, спутниковые и энергетические системы, и даже космические аппараты. Метеозависимые люди тоже могут «сбоить», поэтому с 12 до 14 октября им лучше не заниматься работой, требующей повышенного внимания и сосредоточенности, не стрессовать, больше гулять на свежем воздухе и просто отдыхать.

Для москвичей же, кроме магнитной бури, погода готовит еще один неприятный сюрприз: с 13 октября, как уже сообщалось на kp.ru, к ним придет антициклон и принесет с собой дожди.