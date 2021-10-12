Водитель решил обжаловать приговор суда после смертельного ДТП в Оренбурге

Мужчина намерен обжаловать решение суда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Оренбургской области виновник смертельной аварии на трассе М-5 решил не соглашаться с суровым приговором суда за смерть человека и подал апелляцию. Инцидент произошел в ноябре 2020 года на трассе М-5 недалеко от поселка Приуральский.

По версии следствия, осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения посадил к себе в машину еще троих знакомых. В ночное время нетрезвый водитель при повороте не справился с управлением, автомобиль занесло и отбросило в кювет, где машина перевернулась.

По данным полицейских, никто из пассажиров не был пристегнут в момент аварии ремнями безопасности. Водитель и еще двое его пассажиров смогли выбраться из покореженной машины, а четвертый мужчина погиб до приезда скорой помощи.

- Водитель покинул место ДТП, позже он был задержан. Выяснилось, что ранее он уже садился за руль нетрезвым и был лишен водительских прав, - сообщили в УМВД по Оренбургской области.

В отношении виновника пьяного ДТП было возбуждено уголовное дело. Оренбургский районный суд приговорил его к 7 годам 6 месяцам лишения свободы, лишил подсудимого водительских прав на три года и оштрафовал почти на 200 000 рублей, передает 56orb.ru.

Обвиняемый не согласился с приговором суда и подал апелляцию. Рассмотрение жалобы состоится 14 октября 2021 года в Оренбургском областном суде.