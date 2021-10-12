Экспертиза: водитель машины с Собчак, попавшей в аварию в Сочи, был трезв

В крови водителя, который был за рулем попавшей в смертельное ДТП машины с Ксенией Собчак, не нашли алкоголь. Фото: из открытых источников.

Водитель черного Mercedes, в котором ехала Ксения Собчак, когда автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с белым Volkswagen, был трезв. Об этом сообщил kuban.kp.ru источник в правоохранительных органах.

Эксперты проверили всех водителей, участвовавших в смертельном ДТП, на содержание в крови алкоголя. Ни один из них от процедуры медосвидетельствования не отказался.

- Ни у одного водителя не нашли в крови алкоголь. Все были полностью трезвы, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Кроме того, источник в компании, которая сдала в аренду Mercedes, заявил, что водитель Олег Цой в тот день не жаловался на здоровье.

- На линию водитель вышел здоровым. На самочувствие не жаловался, все было в порядке, - сказал источник kuban.kp.ru.

Автомобиль, в котором ехала Ксения Собчак, попал в аварию в Сочи 9 октября. Машина с телеведущей выехала на встречную полосу, чтобы обогнать автобус, и столкнулась с Volkswagen. Пассажирка Volkswagen Екатерина Тарасова погибла, еще два человека серьезно пострадали. Ксения Собчак тоже получила травмы, как ранее сообщалось на kp.ru – у нее сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Водитель Олег Цой, который был за рулем черного Mercedes, на предварительном следствии признал, что виноват в ДТП, он под домашним арестом.