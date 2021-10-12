Мишустин заявил, что у России и США много перспективных сфер для сотрудничества

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о множестве перспективных сфер, в которых РФ и США могли бы сотрудничать. Об, как сообщается на сайте правительства, этом он рассказал в видеоприветствии участникам заседания Американо-Российского делового совета.

В качестве примеров, где могли бы сотрудничать Россия и США, Мишустин назвал проекты в Арктике, а также борьбу с климатическими изменениями и пандемией коронавируса.

"Убеждён, что у наших стран есть много перспективных сфер для сотрудничества", - подчеркнул премьер-министр.

Мишустин отметил, что российское правительство считает важным создавать благоприятные условия также для развития российско-американского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. А вводимые порой против американского бизнеса санкции, по словам премьера, это лишь зеркальный ответ на предпринимаемые Вашингтоном меры.

"Конечно, мы вынуждены реагировать на вводимые против нас дискриминационные, неправовые ограничения. Но это не наш выбор – ставить препоны мы не собираемся. Напротив, мы поддерживаем активное присутствие ведущих компаний из США на российском рынке", - подчеркнул Мишустин.

Как ранее писал сайт kp.ru, 28 – 29 октября в Италии пройдет XIV Евразийский экономический форум в Вероне – одна из немногих площадок, где политики и бизнес имеют возможность обсудить взаимодействие стран Евросоюза и Евразийского экономического союза.