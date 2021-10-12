Минсельхоз РФ не ожидает дефицита на рынке продовольствия Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство сельского хозяйства не ожидает дефицита продовольственных товаров в стране.

«Ни по одной категории продовольствия Минсельхоз не ожидает дефицита на внутреннем рынке», – сообщается на сайте ведомства.

Минсельхоз заверил, что россияне будут в полном объеме обеспечены овощами. В ведомстве также отметили, что совместно с Минпромторгом проводят работу по переходу торговых сетей на прямые контракты с производителями.

Как подчеркнули в министерстве, в этом году овощеводы «в наибольшей степени пострадали от последствий природных катаклизмов, что сказывается на объеме предложения отечественной продукции и, соответственно, на ценах».

Как писал сайт kp.ru, Минэкономразвития ожидает роста цен на непродовольственные товары до конца 2021 года. Считается, что инфляция в данном секторе составит 7,2%, что станет рекордом с 2015 года. В среднем за год она составит 6,8%.