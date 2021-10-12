Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире12 октября 2021 18:11

Военно-учебная миссия ЕС будет размещена на Украине до конца 2021 года

Реализация проекта позволит привлечь лучшие практики для реформирования системы военного образования в стране, отметил министр обороны республики
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Военно-учебная миссия ЕС будет размещена на Украине до конца 2021 года

Военно-учебная миссия ЕС будет размещена на Украине до конца 2021 года

Фото: REUTERS

До конца этого года на Украине будет развернута военно-учебная миссия Евросоюза, заявил на заседании министр обороны страны Андрей Таран.

«Реализация такого проекта позволит привлечь лучшие практики и помощь в процессе реформирования системы военного образования Вооруженных сил Украины, что присущи государствам-членам Европейского Союза», – сказал он.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность создания на Украине своей военной учебной миссии под названием EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM). По данным СМИ, с просьбой о создании такой миссии еще в июле к европейским партнерам обратились главы двух украинских министерств – Минобороны и МИД. А в Евросоюзе полагают, что подобная «помощь» Киеву стала бы «выражением солидарности с Украиной» на фоне вымышленной «военной активности» России вблизи украинской границы.