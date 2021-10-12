Военно-учебная миссия ЕС будет размещена на Украине до конца 2021 года Фото: REUTERS

До конца этого года на Украине будет развернута военно-учебная миссия Евросоюза, заявил на заседании министр обороны страны Андрей Таран.

«Реализация такого проекта позволит привлечь лучшие практики и помощь в процессе реформирования системы военного образования Вооруженных сил Украины, что присущи государствам-членам Европейского Союза», – сказал он.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность создания на Украине своей военной учебной миссии под названием EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM). По данным СМИ, с просьбой о создании такой миссии еще в июле к европейским партнерам обратились главы двух украинских министерств – Минобороны и МИД. А в Евросоюзе полагают, что подобная «помощь» Киеву стала бы «выражением солидарности с Украиной» на фоне вымышленной «военной активности» России вблизи украинской границы.