Экс-замминистра просвещения Марина Ракова обвиняется в хищении денег, выделенных на «Учителя года»

Бывшая заместитель просвещения России Марина Ракова обвиняется в хищении средств, направленных на проект «Учитель года».

«Ракова обвиняется…по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование», – рассказали журналистам в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 7 октября экс-замглавы Министерства просвещения РФ арестовали на два месяца: она пробудет в СИЗО до 6 декабря 2021.

Напомним, Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей, полученных в результате мошенничества с государственными контрактами в сфере образования. После этого стало известно, что женщина скрывается от следствия. Она не явилась на работу, не пришла на допрос и не отвечала на звонки.

Следствие обвиняет экс-замминистра по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России («Мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.