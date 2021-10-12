В Белоруссии завели дело против Тихановской и Латушко за присвоение власти

Следователи Следственного комитета Республики Беларусь завели уголовное дело на Светлану Тихановскую и Павла Латушко. Их обвиняют в преступлении, которое предусматривает самовольное присвоение звания или власти должностного лица. Об этом заявил официальный представитель ведомства Сергей Кабакович.

- СК расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 382 Уголовного кодекса - "Самовольное присвоение звания или власти должностного лица. Обвиняемые Тихановская и Латушко, - рассказал представитель СК на телеканале "Беларусь-1".

В частности, речь идет о согласовании обвиняемых с другим людьми - участниками заговора - в нарушении требований Конституции государства, в том числе в создании псевдоорганов госвласти и управлений и представительств Республики Беларусь за рубежом.