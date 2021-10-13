Украинский политолог призвал Киев к "холодному миру" с Москвой

Украине нужно восстанавливать экономические связи с Москвой, уверен эксперт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевским властям необходимо снизить напряженность в отношениях с Россией, заявил в эфире канала UkrLife на видеохостинге YouTube украинский политолог Владимир Фесенко.

По его словам, необходимо по примеру Грузии заключить некий "холодный мир", который позволит хотя бы частично восстановить утерянные экономические связи.

Фесенко обратил внимание, что после вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году отношения Москвы и Тбилиси не стали теплыми, но все-таки стали "более мягкими". По тому же пути нужно пойти и Украине, считает эксперт.

"То есть вместо нынешней ситуации некий холодный мир, - уточнил Фесенко. - Это не разрядка, не потепление, тем более не возврат к прежним отношениям, что просто нереально в обозримой перспективе".

По его оценке, для диалога необходимо cначала прекратить войну в Донбассе.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявил, что Украина, несмотря на сложности в отношениях Москвы и Киева, не должна становиться в затруднительное положение из-за вопросов газа. Эту тему глава государства поднял в ходе совещания по вопросам развития энергетики в среду, 6 октября.