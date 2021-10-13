Наталья Поклонская назначена послом России в Кабо-Верде

Наталья Поклонская Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская назначена на должность посла России в Кабо-Верде. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Напомним, Поклонская вошла в число депутатов Госдумы седьмого созыва, но не выдвигала свою кандидатуру на сентябрьские выборы в восьмой созыв. Ее полномочия в нижней палате парламента истекли 12 октября.

Как ранее писал сайт kp.ru, Поклонская в эфире радио "Комсомольская правда" прокомментировала слухи о грядущем назначении послом.

Напрямую подтверждать или опровергать назначение на должность посла России в Кабо-Верде политик не стала, но призналась, что ей было бы интересно пожить и поработать в этой стране. Правда вместе Кабо-Верде, народная избранница перечислила еще несколько привлекательных с ее точки зрения стран и городов.