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Политика13 октября 2021 11:38

Наталья Поклонская назначена послом России в Кабо-Верде

Указ о назначении подписал президент Владимир Путин
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская назначена на должность посла России в Кабо-Верде. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Напомним, Поклонская вошла в число депутатов Госдумы седьмого созыва, но не выдвигала свою кандидатуру на сентябрьские выборы в восьмой созыв. Ее полномочия в нижней палате парламента истекли 12 октября.

Как ранее писал сайт kp.ru, Поклонская в эфире радио "Комсомольская правда" прокомментировала слухи о грядущем назначении послом.

Напрямую подтверждать или опровергать назначение на должность посла России в Кабо-Верде политик не стала, но призналась, что ей было бы интересно пожить и поработать в этой стране. Правда вместе Кабо-Верде, народная избранница перечислила еще несколько привлекательных с ее точки зрения стран и городов.