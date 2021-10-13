Япония сделала России представление из-за визита на Итуруп двух вице-премьеров

Япония сделала России представление из-за визита двух вице-премьеров на остров Итуруп. Фото: МАКЕЕВ Иван.

Предстоящий визит заместителей председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп вызвал резкую реакцию Японии. Министерство иностранных дел Японии сделало российской стороне представление, сообщает РИА Новости.

Григоренко и Хуснуллин вылетели на Дальний Восток, чтобы проверить, как исполняются поручения председателя правительства Михаила Мишустина, сообщила 12 октября пресс-служба кабинета министров. В планах поездки – посещение Хабаровского края и Сахалинской области, визиты на промышленные предприятия и важные объекты инфраструктуры, обсуждение реализации инвестиционных проектов на Курильских островах.

Остров Итуруп входит в группу островов, территориальная принадлежность которых вызывает разногласия у России и Японии со времен Второй мировой войны.

Ранее на kp.ru сообщалось, что японское правительство выразило протест властям России из-за планируемых на острове Итуруп учений российских вооруженных сил.