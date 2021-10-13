Автомобиль насмерть сбил вышедшего из автобуса дачника под Тюменью

Мужчина скончался до приезда врачей Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

На 10-м километре Велижанского тракта под Тюменью автомобиль насмерть сбил 44-летнего мужчину. Он жил в ближайшем СНТ.

– Наезд совершил водитель Toyota Cresta. Местный житель переходил дорогу вне пешеходного перехода. В руке у него была бутылка с алкогольным напитком, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Выяснилось, что мужчина вышел из автобуса и пошел по диагонали через дорогу от остановочного комплекса. Он скончался от полученных травм прямо на месте ДТП. Скорее всего, он был пьян. В настоящее время обстоятельства аварии выясняются, передает «НашГород».

Подобное происшествие произошло буквально месяц назад на 130-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе. Здесь водитель на автомобиле «Ниссан-Санни» сбил 41-летнего пешехода, на одежде которого не было световозвращающих элементов. Житель деревни Ивлево погиб на месте.