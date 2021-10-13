В Польше задержали пенсионера, обвняемого в шпионаже в пользу Белоруссии Фото: REUTERS

Польские спецслужбы задержали пенсионера по обвинению в шпионаже в пользу Белоруссии, заявил на брифинге пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

По его словам, мужчина был пойман 10 октября 2021 Агентством внутренней безопасности Польши. Как полагают правоохранители, пенсионер сотрудничал с Комитетом государственной безопасности Белоруссии.

В настоящее время задержанный арестован на три месяца. Жарын сообщил, что мужчина «много лет был связан с разными силовыми структурами» и служил в белорусской милиции и пограничной службе страны.

Как писал сайт kp.ru, в июне 2021 Агентство внутренней безопасности Польши задержало жителя страны по обвинению в шпионаже в пользу Российской Федерации.

Напомним, в августе 2021 прокуратура Франции начала расследование в отношении подполковника Вооруженных сил государства из-за подозрения, что он мог передавать важные данные спецслужбам России.