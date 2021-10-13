В Беларуси подписчиков экстремистских телеграм-каналов будут наказывать по уголовной статье

Белорусов, которые подписаны на признанные экстремистскими телеграм-каналы и чаты, могут посадить на семь лет. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси подписчиков телеграм-каналов, которые признаны экстремистскими, приравняли к участникам экстремистских формирований. Теперь их могут привлечь к ответственности по уголовной статье, сообщает телеграм-канал главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

«12 октября 2021 г. принято постановление Совета Министров N 575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма», регламентирующее порядок реализации положений Закона «О противодействии экстремизму».

В этой связи ГУБОП начинает работу по признанию незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в т.ч. в мессенджерах и социальных сетях- Экстремистскими Формированиями!» - говорится в сообщении ГУБОПиК.

В управлении поясняют, что подписчики телеграм-каналов и чатов, которые были признаны экстремистскими, будут привлекаться к ответственности по уголовной статье. Речь идет о ст.361-1 Уголовного кодекса РБ. Согласно белорусскому законодательству, за участие в экстремистском формировании могут лишить свободы на срок до семи лет.

До этого подписчиков экстремистских телеграм-каналов в Беларуси могли привлечь только к административной ответственности.

Ранее на kp.by сообщалось, что в Польше задержали пенсионера, который, как предполагают польские правоохранители, шпионил в пользу Беларуси.