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Политика13 октября 2021 14:58

Путин назвал обвинения в использовании газа в качестве оружия политически мотивированной болтовней

Россия даже во времена Холодной войны исполняла свои обязательства. сказал политик
Абдулла ШАКИРОВ
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Путин назвал обвинения в использовании газа в качестве оружия политически мотивированной болтовней Фото: ТАСС

Путин назвал обвинения в использовании газа в качестве оружия политически мотивированной болтовней Фото: ТАСС

Россия никогда не использовала энергетическое преимущество в качестве оружия, эти обвинения – политически мотивированная болтовня, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Где мы используем оружие, в каких конфликтах участвуем? Что касается экономики – исключено. Россия даже во времена Холодной войны исполняла свои обязательства. Это – политически мотивированная болтовня, не имеющая никаких под собой оснований», – сказал глава государства во время выступления на Российской энергетической неделе.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» сбалансирует цены на природный газ в Европе, в том числе на спотовом рынке.

Как писал сайт kp.ru, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Москва не намерена использовать газопровод «Северный поток – 2» в качестве геополитического оружия.

Путин назвал обвинения в использовании газа в качестве оружия политически мотивированными