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Политика13 октября 2021 15:04

Путин: Увеличивать транзит газа через Украину опасно – лопнет труба

Изношенность газотранспортной системы Украины составляет более 80%, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
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Путин: Увеличивать транзит газа через Украину опасно – лопнет труба Фото: сайт Кремля

Путин: Увеличивать транзит газа через Украину опасно – лопнет труба Фото: сайт Кремля

Россия увеличит транзит газа через Украину не более чем на 10%, поскольку высокое наращивание объемов опасно, заявил презижент Украины Владимир Путин.

«Там больше нельзя. Опасно, там десятилетиями увеличивать нельзя – лопнет оборудование. Никто ничего не хочет слушать и слышать. Настроены только обвинять Россию», – сказал он.

По его словам, изношенность газотранспортной системы Украины составляет более 80%. Вместе с тем президент отметил, что Россия заинтересована в долгосрочных контрактах с Евросоюзом, хотя в этом случае «Газпром» потеряет относительно цен на спотовом рынке.

Как писал сайт kp.ru, ранее российский лидер заявил, что сейчас на тему транзита газа через Украину появляется много спекуляций, в то время как Россия поставляет по этому маршруту 40 миллиардов кубометров в год. Он сообщил, что «Газпрому невыгодно наращивать транзит газа через украинскую территорию, поскольку поставки по новым газотранспортным системам дешевле.