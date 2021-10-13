Путин заявил, что Россия готова увеличить поставки газа в Европу, на сколько попросят партнеры

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова наращивать поставки газа в Европу, если партнеры попросят об этом. Об этом глава государства рассказал в ходе пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя".

Как отметил Путин, Россия в целом уже увеличила поставки газа в Европу на 15%. Но готова поставлять и больше топлива, если потребуется.

"Мы увеличиваем [поставки] настолько, насколько нас просят. Попросят больше - поставим больше. В рамках наших контрактных обязательств мы все исполняем. Сколько просят - столько и поставляем", - рассказал президент.

По его словам, не было ни одного случая, чтобы Россия отказала европейским партнерам на просьбу увеличить объемы поставляемого газа.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не использовала энергетическое преимущество в качестве оружия, а обвинения в этом – политически мотивированная болтовня.