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Политика13 октября 2021 15:32

Путин заявил, что украинцы откачивают предназначенный европейцам газ из подземных хранилищ

Президент раскритиковал украинские власти за призывы национализировать ресурс, который им не принадлежит
Наталья Смирнова
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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал, что происходит с газом, который хранится в подземных хранилищах на Украине до отправки европейским покупателям. Как сообщил глава государства в ходе выступления на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" в среду, 13 октября, Россия наблюдает, что находящийся в этих хранилищах газ откачивается.

По словам Путина, в ПХГ Украины хранится около 18 миллиардов кубических метров газа. При этом значительный объем из этого ресурса принадлежит не украинским операторам, а европейским и частным. Однако украинские политики призывают национализировать этот газ и уже начинают делать это.

"Что мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа на Украине этими операторами частными, в том числе и иностранными операторами", - рассказал Владимир Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, запасы энергоресурсов в России неограниченны, заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, объемы добычи в России растут и будут расти в дальнейшем.

Путин заявил, что украинцы откачивают предназначенный европейцам газ из подземных хранилищ