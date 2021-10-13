Путин заявил, что экономика может выйти на углеродную нейтральность к 2060 году

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия будет стремиться к достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Об этом он сообщил во время выступления на "Российской энергетической неделе".

Президент подчеркнул, что сбережение климата – общая задача всего человечества. По его словам, предстоит большая, сложная и напряженная работа с привлечением широкого круга специалистов, руководителей компаний, общественных объединений и государств.

– Добавлю, что Россия на практике стремится к углеродной нейтральности своей экономики. И мы ставим конкретный ориентир – не позднее 2060 года, – сказал Путин.

Президент призвал выработать глобальный механизм балансировки энергорынка, свободного от политических предрассудков и навязанных клише.

По словам президента, Россия планирует в течение ближайших десятилетий обеспечить накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов ниже, чем в Европе.

Он также отметил, что вопросы сохранения климата должны решаться в увязке с развитием секторов экономики, прежде всего энергосектора.

В рамках "Российской энергетической недели" Путин также заявил, что запасы энергоресурсов в России неограниченны, и объемы добычи России растут и будут расти в дальнейшем.