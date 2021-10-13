Путин рассказал, может ли Китай захватить Тайвань и почему

Владимир Путин высказался о возможности захвата Китаем Тайваня. Фото: REUTERS

Вопроса о том, может ли Китай применить силу, чтобы присоединить Тайвань, коснулся президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Путин назвал Китай в высшей степени надежным партнером РФ и выразил уверенность, что Китай не предполагает использовать силу для решения своих проблем.

- Если вы следили за тем, что говорят руководители КНР, то председатель Си Цзинпинь говорил, что КНР не планирует использовать вооруженные силы для решения каких-либо проблем. И как понимаю китайскую философию, она не предусматривает силу,- сказал Владимир Путин.

Путин отметил, что Китай добивается своих целей иными, не связанными с вооруженным противостоянием, способами.

- Китаю это не нужно. Наращивая потенциал, Китай способен добиваться своих целей, - сказал российский президент.

Говоря о спорных вопросах по Южно-Китайскому морю, Владимир Путин заявил, что Российская Федерация предполагает их решение странами региона без вмешательства иных государств, исключительно опираясь на правовые нормы.

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