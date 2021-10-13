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Политика13 октября 2021 13:41

Лавров: Россия озабочена попытками США и ЕС вмешаться во внутренние дела Белоруссии

Глава МИД РФ заявил, что действия Евросоюза показывают "цену хороших отношений с Западом"
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Россия глубоко озабочена попытками грубого вмешательства Евросоюза и США во внутренние дела Белоруссии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведслужб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

"Глубокую озабоченность вызывают попытки Вашингтона и ЕС грубо вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, - констатировал Лавров. - Продолжается санкционное и политическое давление на власти в Минске, при этом полностью игнорируются усилия по консолидации общества и проведению конституционной реформы".

Руководитель МИД России уточнил, что действия Евросоюза "говорят о той цене, которую за хорошие отношения с Западом приходится платить".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае внешней агрессии Минск готов пойти на еще большее сближение с Москвой. По его словам, если нужно будет, то Республика Беларусь "превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу для того, чтобы противостоять агрессии".

Лукашенко уверен, что Запад не сможет помешать России и Белоруссии достигать их общих целей. Он также подчеркнул схожесть белорусского и русского народов.