Лавров: Россия озабочена попытками США и ЕС вмешаться во внутренние дела Белоруссии

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Россия глубоко озабочена попытками грубого вмешательства Евросоюза и США во внутренние дела Белоруссии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведслужб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

"Глубокую озабоченность вызывают попытки Вашингтона и ЕС грубо вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, - констатировал Лавров. - Продолжается санкционное и политическое давление на власти в Минске, при этом полностью игнорируются усилия по консолидации общества и проведению конституционной реформы".

Руководитель МИД России уточнил, что действия Евросоюза "говорят о той цене, которую за хорошие отношения с Западом приходится платить".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае внешней агрессии Минск готов пойти на еще большее сближение с Москвой. По его словам, если нужно будет, то Республика Беларусь "превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу для того, чтобы противостоять агрессии".

Лукашенко уверен, что Запад не сможет помешать России и Белоруссии достигать их общих целей. Он также подчеркнул схожесть белорусского и русского народов.