Путин заявил, что никто ничего не выиграл от санкций против России

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поднял вопрос санкций против российской энергетики. Об этом он рассказал в ходе выступления на пленарном заседании "Российской энергетической недели" в среду, 13 октября.

"У нас американцы ввели санкции в сфере энергетики. Чего добились? Никто ничего не выиграл. Цены на газ взлетели до небес. На нефтяном рынке произошли ситуации, от которых сами американцы страдают. Результат не только не нулевой - он отрицательный", – заявил Путин.

По словам президента, он надеется на то, что западные партнеры России осознаю бесперспективность ведения такой политики и стороны смогут, наконец, перейти к реставрации отношений.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о множестве перспективных сфер, в которых РФ и США могли бы сотрудничать. В качестве примеров он назвал проекты в Арктике, а также борьбу с климатическими изменениями и пандемией коронавируса.