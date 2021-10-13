Путин заявил от готовности обсуждать с США сокращение наступательных вооружений Фото: REUTERS

Россия готова вести с Соединенными Штатами переговоры о сокращении наступательных вооружений с учетом наличия высокотехнологичного оружия, заявил президент России Владимир Путин на Российской энергетической неделе.

Как отметил глава государства, у него сложились конструктивные отношения с действующей администрацией США.

«Мы в контакте с администрацией находимся. И в целом у меня достаточно рабочие, на мой взгляд, устойчивые отношения сложились с президентом Байденом», – сказал он.

Также политик заявил, что Россия будет работать с любым президентом США, которого изберут американцы.

Напомним, на саммите в Женеве президенты России и США приняли совместное заявление о стратегической стабильности. В частности, в нем говорится, что стороны подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей.

Как писал сайт kp.ru, ранее Россия передала США свои предложения по стратегической стабильности, а в конце июля 2021 в Женеве состоялись переговоры Москвы и Вашингтона. В госдепартаменте заявили, что они были «профессиональными и предметными», в российском МИД тоже в целом довольны тем, как прошел раунд.