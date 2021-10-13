Путин об увеличении экспорта энергоресурсов: электричество не берется из розетки

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прокомментировал увеличение экспорта энергоресурсов в Европу и другие страны. Как отметил глава государства в ходе выступления на пленарном заседании "Российской энергетической недели" в среду, 13 октября, Россия соблюдает все контракты по поставкам газа и угля, которые необходимы многим странам ЕС из-за энергетического кризиса.

Владимир Путин сказал, что Россия могла бы увеличить объем поставок, но это не так просто - нужно больше ресурсов, которые будут преобразованы в европейскую электроэнергию.

"Давайте посмотрим, без всяких политических клише, на то, что происходит. Так вы хотите, чтобы мы увеличили [поставки энергоресурсов]? Электричество же не берется из розетки. Нужен первоисточник. И посмотрим на реалии. Мы увеличили поставки газа, увеличили и поставки угля на 8%. Причем, в обоих направлениях - на Восток, на Запад", - рассказал президент.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявил, что Россия, а до нее СССР, всегда выполняли контрактные обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу - даже в период Холодной войны.