Путин заявил, что Муратов не будет объявлен иноагентом без веских оснований Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший журналист «Комсомольской правды» и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов не будет объявлен иностранным агентом, если для этого не будет веских оснований. Об этом заявил президент России Владимир Путин за пленарном заседании Российской энергетической недели.

«Если он не нарушит российский закон и не даст повод. А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом, то значит, он пойдет сознательно. Вне зависимости ни от каких заслуг нужно исполнять закон РФ», – сказал российский лидер.

Путин напомнил, что закон об иноагентах не подразумевает жестких запретов, в отличие от аналогичного закона в США.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Муратов и Мария Рессе стали лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году. Премию присудили за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предварительным условием демократии и прочного мира.

Муратов – один из основателей «Новой газеты», он являлся главным редактором издания с 1995 по 2017 годы, а затем вернулся на эту должность в 2019 году.