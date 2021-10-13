Умер Виктор Брюханов, первый директор Чернобыльской АЭС

Первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов умер на 85-м году жизни. Он был назначен на эту должность в 1970 году и управлял электростанцией во время катастрофы в 1986 году. После случившегося он был отстранен от работы директора АЭС.

О смерти Виктора Брюханова сообщает Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС".

"Сегодня на 85-м году скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что образ Брюханова на экране воплотил английский актер Кон О'Нил. Он сыграл роль первого директора Чернобыльской АЭС в сериале "Чернобыль" от НВО.

Как ранее писал сайт kp.ru, обзор Евгения BadComedian Баженова на российский фильм "Чернобыль" с Данилой Козловским был временно заблокирован в десятках стран.