В России за неделю подорожали овощи, колбасы и яйца

За неделю выросли цены на полукопченые и варено-копченые колбасы - они стали дороже в среднем на 0,7% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лидерами по росту цен среди продовольственных товаров за неделю с 5 по 11 октября стали овощи, колбасы и яйца. Об этом сообщили в Росстате, опубликовав на официальном сайте ведомства соответствующие расчеты.

Отмечается, что рост цен на огурцы в России с 5 по 11 октября ускорился по сравнению с предыдущей неделей, на помидоры - замедлился. Сильнее всего подорожали картофель (на 4,35%), свежие огурцы (на 10,85%), помидоры (на 9,66%) и яблоки (на 1,38%).

Также за неделю выросли цены на полукопченые и варено-копченые колбасы - они стали дороже в среднем на 0,7%. На столько же подорожали мясные консервы для детского питания и сметана. Яйца в среднем по России выросли в цене на 3,31%.

Как ранее писал сайт kp.ru, по данным Росстата, за последние 12 месяцев цены выросли на 7,4%. Однако в Минэкономразвития считают, что в ближайшие месяцы нас ждет снижение цен в разных секторах. Подешевеют и продукты питания, и непродовольственные товары.