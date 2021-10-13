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Политика13 октября 2021 20:29

Бывший замглавы МИД Украины призвал готовиться к "зимнему реваншу Путина"

По его мнению, Киеву придется в одиночку справляться с энергетическими проблемами
Наталья Смирнова
Комментарии (11)Комментарии (11)(11)
Константин Елисеев также прокомментировал итоги саммита Украина - ЕС

Константин Елисеев также прокомментировал итоги саммита Украина - ЕС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев призвал киевские власти быть готовыми к непростой зиме из-за топливного кризиса в Европе. По его мнению, также в связи с энергетической уязвимостью существует опасность, исходящая со стороны России.

"Нам нужно готовиться к возможному зимнему реваншу Путина", - заявил Елисеев в эфире радио "НВ".

Он также прокомментировал итоги саммита Украина - ЕС. По мнению Елисеева, западные страны показали, что не готовы помогать Киеву в вопросах энергетической безопасности. Поэтому стране самой придется решать вопросы отопительного сезона зимой 2021-2022 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин рассказал, что происходит с газом, который хранится в подземных хранилищах на Украине до отправки европейским покупателям. Как сообщил глава государства в ходе выступления на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" в среду, 13 октября, Россия наблюдает, что находящийся в этих хранилищах газ откачивается.