Facebook заблокировал публикацию за слово "хохлома", посчитав его оскорбительным

Пост был заблокирован и скрыт от других пользователей социальной сети Фото: REUTERS

Пост российского писателя, популяризатора космонавтики Виталия Егорова в Facebook был заблокирован. Пользователь создавал публикацию о том, что "Роскосмос" раскрасил ракету под хохломской узор и отправит ее в космос, а социальная сеть посчитала, что он содержит оскорбительные выражения.

"Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете "Роскосмоса". Имейте в виду, что Facebook ее ненавидит. Так и пишет — "ненависть"!", - сообщил Егоров в Facebook.

Он также опубликовал скриншоты, на которых видно, что пост был заблокирован и скрыт от других пользователей. Администрация Facebook пояснила, что это было сделано, чтобы "защитить людей от оскорбительных выражений, часто используемых в отношении определенных социальных групп".

Как ранее писал сайт kp.ru, в «Роскосмосе» раскрасили ракету-носитель «Союз-2.1б» под хохлому. Фото опубликовали на сайте ведомства. Разрисованная ракета должна полететь в космос 28 октября. Стартует она с Байконура, с ее помощью на орбиту выведут грузовой корабль «Прогресс МС-18».