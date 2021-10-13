В Испании мужчина открыл стрельбу в кампусе университета, его задержали

Преступник был оперативно задержан полицией. Фото: кадр видео

В испанском городе Лехона мужчина открыл огонь возле Университета Страны Басков. Он начал стрелять в фасад здания, никто не пострадал.

Как сообщает местная газета El País, злоумышленник открыл огонь по зданию факультета естественных наук, а также сделал несколько выстрелов в проезжавший мимо автобус. Он не попал людей, в результате инцидента никто не пострадал.

Преступник был оперативно задержан полицией - к месту стрельбы были направлены сразу несколько подразделений силовиков и вертолёт. Они арестовали мужчину и отняли у него дробовик.

Как ранее писал сайт kp.ru, около школы №1260 на Ленинском проспекте в Москве 13 октября произошла стрельба. Неизвестный молодой человек с оружием оказался рядом с учебным заведением и открыл огонь. Сначала сообщалось, что в руках у злоумышленника был автомат. Однако потом выяснилось, что парень пришел к школе со страйкбольным ружьем. В результате инцидента никто не пострадал.