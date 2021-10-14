Число жертв нападения с луком в Норвегии выросло до пяти человек Фото: REUTERS

Общее число жертв нападения злоумышленника с луком и стрелами в норвежском городе Конгсберг выросло до пяти человек.

Глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас уточнил, что еще два гражданина получили ранения в результате атаки. Среди раненых есть полицейский. До этого момента было известно о четырех погибших.

- К сожалению, мы можем подтвердить, что есть пять убитых и двое раненых, - сообщил он местным журналистам на пресс-конференции.

В этот же день в испанском городе Лехона мужчина открыл огонь возле Университета Страны Басков. Он начал стрелять в фасад здания, никто не пострадал. По данным местных газет, злоумышленник открыл огонь по зданию факультета естественных наук, а также сделал несколько выстрелов в проезжавший мимо автобус с людьми. К счастью, он ни в кого не попал, в результате инцидента никто не пострадал и не погиб.