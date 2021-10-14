Захарова: Россия надеется, что Украина услышит сигнал США об актуальности минских соглашений после визита Нуланд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона надеется, что власти Украины услышат сигнал об актуальности минских договоренностей, озвученный со стороны США во время визита заместителя госсекретаря Виктории Нуланд в Москву.

- Если раньше эта тема якобы неактуальности минских договоренностей, якобы их нереализуемости ... озвучивалась вокруг киевского руководства, экспертами, политологами и пробрасывалась в неофициальном ключе, то в последний год мы это все видим это в качестве официальной позиции Киева, - сказала Захарова в эфире телеканала "Звезда".