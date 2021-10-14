Россия вошла в пятерку мировых лидеров по объему международных резервов

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Россия вошла топ-5 мировых лидеров по объему международных резервов, сообщает пресс-служба Счетной палаты по итогам проверки управления золотовалютными резервами.

С 2015 года резервы государства выросли на 235 миллиардов долларов, что сделало РФ одним из мировых лидеров по этому показателю.

"В настоящее время Россия занимает пятое место в мире по объему международных резервов. Впереди только Китай, Япония, Швейцария и Индия", - уточнили в ведомстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, международные резервы РФ по состоянию на 1 сентября 2021 года составили 618,181 миллиарда долларов. 1 августа они составляли 601,003 миллиарда.

По данным Банка России, за август резервы выросли на 17,178 миллиарда долларов, или на 2,9 процент, таким образом обновив исторический рекорд. Предыдущий рекорд был зафиксирован 27 августа 2021 года: тогда международные резервы России составляли 615,6 миллиарда долларов.