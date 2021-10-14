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Общество14 октября 2021 7:56

Гидрометцентр ожидает установления снежного покрова на азиатской части России

Пока бесснежным остается только самый юг территории
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Снежный покров уже совсем скоро появится на всей территории азиатской части страны

Снежный покров уже совсем скоро появится на всей территории азиатской части страны

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Азиатская часть России вскоре полностью окажется под снежным покровом, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, бесснежным остается только самый юг территории, но здесь в ближайшее время выпадет снег, уточнил метеоролог.

"Уже снежный покров образовался на азиатской части основательно, почти везде. Только самый-самый юг еще бесснежный, но скоро и там будет снег", - констатировал Вильфанд.

Этому будет способствовать серьезное похолодание, которое надвигается на Дальний Восток. По его словам, в выходные температура понизится на 7-8 градусов, достигнув 8-12 градусов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Роман Вильфанд развеял миф об опасности высокого атмосферного давления в Москве. Он отметил, что нужно наслаждаться природой, а не бояться высокого давления.