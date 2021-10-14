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Политика14 октября 2021 8:16

Daily Mail: российский флот "передал привет" премьеру Японии

Британские журналисты связывают учения ВМФ РФ со словами Фумио Кисиды о Курилах
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Крейсер "Варяг" и корабль "Адмирал Трибуц" произвели десять ракетных пусков / Фото: архив "КП-Севастополь"

Крейсер "Варяг" и корабль "Адмирал Трибуц" произвели десять ракетных пусков / Фото: архив "КП-Севастополь"

Учения Тихоокеанского флота в Японском море – это ответ премьер-министру Японии Фумио Кисиде, который заявил о намерении вести переговоры с Россией о передаче японцам Курильских островов, сообщает Daily Mail.

"Маневры российского ВМФ в регионе — это приветственное послание новому премьер-министру Японии Фумио Кисиде", - написали британские журналисты.

Маневры ВМФ России прошли в понедельник, 11 октября. В ходе учений гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" произвели десять ракетных пусков.

Как ранее писал сайт kp.ru, заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о намерении провести переговоры с Россией о передаче стране всех островов Курильской гряды негативно восприняли даже сами японцы.

Читатели Yahoo News Japan назвали это бессмысленной затей, так как это может испортить отношения с Россией, а шансы получить все острова близки к нулю.