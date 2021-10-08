Японцы осудили "ультиматум" Токио Москве о Курильских островах

Японцы сомневаются в том, что Россия уступит хотя бы два острова из четырех Фото: Иван МАКЕЕВ

Заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о намерении провести переговоры с Россией о передаче стране всех островов Курильской гряды негативно восприняли даже сами японцы, следует из комментариев портала Yahoo News Japan.

Читатели назвали это бессмысленной затей, так как это может испортить отношения с Россией, а шансы получить все острова близки к нулю.

Пользователи интернета больше спорили о том, можно ли договориться о передаче хотя бы двух островов – Хабомаи и Шикотана.

"Надо же, как Кисида расхрабрился. А я думаю, что нам не то что четыре острова, нам и два-то не вернуть! С Россией это пустая трата времени", - заявил комментатор с никнеймом xfv.

Многие другие читатели отметили, что экономическое сотрудничество с Москвой принесет Японии больше выгоды, чем острова, с заселением которых могут возникнуть существенные проблемы.

Некоторые даже выразили мнение, что острова нужнее американцам, чем самим японцам.

"Да хватит нам и двух островов — Хабомаи и Шикотана. Итуруп и Кунашир — это уже затея американцев? Это им нужны эти острова", - заявил пользователь с никнеймом patrashu.

Напомним, Япония оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды (Хабомаи, Кунашир, Итуруп и Шикотан), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия настаивает на позиции, что эти острова отошли СССР по итогам Второй мировой войны. На сегодняшний день мирного договора между Токио и Москвой не существует, и японская сторона время от времени поднимает вопрос о принадлежности остовов.