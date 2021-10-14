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Политика14 октября 2021 10:20

Талибы* приедут в Москву на следующей неделе для участия в консультациях по Афганистану

Об этом сообщили в МИД РФ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Представители "Талибана"* приедут в Москву на следующей неделе для участия в консультациях по Афганистану

Представители "Талибана"* приедут в Москву на следующей неделе для участия в консультациях по Афганистану

Фото: REUTERS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что представители радикального движения "Талибан"* на следующей неделе прибудут в Москву для участия в консультациях по Афганистану в московском формате.

- На следующей неделе мы ожидаем приезда в Москву представительной делегации движения талибов для участия в третьем заседании Московского формата консультаций по Афганистану, — сказала Захарова на полях III Евразийского женского форума.

Напомним, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров считает, что НАТО пытается "разогреть" обстановку в Азии. Российский министр сообщил, что Североатлантический альянс передислоцирует в Азию свои силы и направляя потоки афганских беженцев в этот регион. Лавров отметил, что альянс уклоняется от ответственности за 20-летний эксперимент в Афганистане.

*Запрещенная в России террористическая организация