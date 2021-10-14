Суд приговорил главу «Альянса врачей»* к году ограничения свободы

Васильева обвиняется в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве. Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Преображенский суд Москвы вынес приговор главе профсоюза «Альянс врачей» (признан в России НКО-иноагентом) Анастасии Васильевой 14 октября. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Приговор по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве был оглашен без участия обвиняемой, поскольку она опоздала на судебное заседание.

– Суд признал виновной Васильеву по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий) и приговорил ее к одному году ограничения свободы, – сообщили в пресс-службе.

В соответствии с ограничениями, Васильева не имеет права покидать место постоянного пребывания (жительства) с 22:00 до 06:00, изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, принимать участие в массовых мероприятиях и выезжать за пределы Москвы. Также она обязана являться в надзорный орган два раза в месяц для регистрации.

Напомним, что Васильева обвиняется в нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве. Изначально суд поместил ее в рамках расследования дела под домашний арест, а позже мера пресечения была смягчена на запрет определенных действий.

* - «Альянс врачей» признан в России НКО-иноагентом.