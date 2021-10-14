"Яндекс Дзен" ввел новую систему бонусных показов публикаций и закрыл карму

Фото: zen.yandex.ru

Интернет-сервис "Яндекс Дзен" изменил систему начисления бонусных показов публикаций, убрав из нее фактор кармы, сообщает журнал "Яндекс Дзена".

"Почему убрали карму? В разработке новой системы бонусных показов мы опирались на мнение блогеров, просивших сделать для них более понятные и объективные критерии", - объяснили решение в сервисе.

Ключевым критерием теперь стала реакция подписчиков. Чем выше процент реакции, тем больше бонусов будет начислено.

Еще одно изменение коснулось статистики – теперь блогеры смогут видеть, какой доход им принесла та или иная публикация в "Яндекс Дзене".

Как ранее писал сайт kp.ru, "Яндекс Дзен" запустил камеру и видеоредактор в приложении "Яндекс". Видеокреаторы получат не только новые возможности для создания роликов, но и дополнительные выплаты - на них "Яндекс Дзен" потратит с октября по декабрь 2021 года 100 миллионов рублей.