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Политика14 октября 2021 11:56

Лавров: Россия и США рассматривают графики дальнейших контактов президентов

Глава МИД РФ отметил, что у дипломатов есть стремление развивать диалог
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Россия и США рассматривают графики дальнейших контактов на уровне президентов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов о итогах визита замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд в Москву.

По словам Лаврова, у дипломатов есть стремление контакты развивать.

"Когда найдем сроки - тогда и расскажем", - уточнил Лавров.

Напомним, возможность встречи с президентом США Джо Байденом не исключил и российский лидер Владимир Путин, уточнив, что Нуланд обсуждает этот вопрос с администрацией главы Соединенных Штатов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Виктория Нуланд прибыла в Москву с визитом 11 октября. Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков назвал переговоры с Нуланд предельно откровенными.

Рябков добавил, что пока позиции сторон "плохо стыкуются". В частности, американская сторона не прислушивается к требованиям Москвы, пояснил дипломат.