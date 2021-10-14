Лавров: Россия и США рассматривают графики дальнейших контактов президентов

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Россия и США рассматривают графики дальнейших контактов на уровне президентов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов о итогах визита замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд в Москву.

По словам Лаврова, у дипломатов есть стремление контакты развивать.

"Когда найдем сроки - тогда и расскажем", - уточнил Лавров.

Напомним, возможность встречи с президентом США Джо Байденом не исключил и российский лидер Владимир Путин, уточнив, что Нуланд обсуждает этот вопрос с администрацией главы Соединенных Штатов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Виктория Нуланд прибыла в Москву с визитом 11 октября. Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков назвал переговоры с Нуланд предельно откровенными.

Рябков добавил, что пока позиции сторон "плохо стыкуются". В частности, американская сторона не прислушивается к требованиям Москвы, пояснил дипломат.