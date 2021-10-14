Мужчина, подозреваемый в расстреле людей из лука в Норвегии, недавно принял ислам Фото: REUTERS

Представитель норвежской полиции Уле Бредруп Северуд сообщил, что подозреваемый в расстреле людей из лука недавно был обращен в ислам.

- Нарушитель был обращен в ислам, — сказал он.

При этом отмечается, что мотивы мужчины пока неизвестны. Сотрудники правоохранительных органов продолжают следственные действия.

Бредруп Северуд также призвал людей не публиковать фото и видео с места трагедии в социальных сетях.

Напомним, 14 октября неизвестный преступник с луком и стрелами расстрелял несколько человек в норвежском городе Кунгсберг. Предполагается, что мужчина действовал в одиночку. Он был оперативно задержан правоохранителями, поиски возможных соучастников преступления пока не ведутся. На данный момент преступник взят под стражу. По последним данным, количество жертв нападения выросло до пяти человек. Еще два гражданина получили ранения. Среди раненых есть полицейский.